- Reprodução

Gadgets

Novidade do WhatsApp vai tornar mais fácil esconder chats

Recurso em desenvolvimento permite ocultar chats e mantê-los arquivados, mesmo quando uma nova mensagem é enviada na conversa

O WhatsApp criou um novo recursos para ajudá-lo a evitar ser incomodado por contatos irritantes. De acordo com o WABetaInfo, site que testa versões preliminares do WhatsApp, a novidade chamada modo de férias permite ocultar chats e mantê-los arquivados, mesmo quando uma nova mensagem é enviada na conversa.

O recurso funciona usando a função de arquivamento, que já existe no WhatsApp. Atualmente, quando o usuário arquiva um chat, a conversa fica oculta da página principal do WhatsApp. Porém, se alguém enviar uma nova mensagem nesse bate-papo, a função será desativada - e você receberá uma notificação.

Com o modo de férias ativado, as mensagens arquivadas permanecerão ocultas para sempre. Isso significa que, se alguém enviar uma mensagem no bate-papo que está oculto, você não receberá um pop-up e a conversa ficará fora da seção principal do seu aplicativo.

O recurso ainda não está disponível, mas está em desenvolvimento tanto para iPhones quanto para smartphones com Android. A equipe do WABetaInfo também observou que o WhatsApp, propriedade do Facebook, vai receber em breve outra novidade - as contas vinculadas.

Isso permitiria vincular sua conta do WhatsApp ao Facebook ou Instagram, por exemplo. O propósito do recurso ainda é desconhecido, mas poderá, por exemplo, ajudar o usuário a recuperar uma senha esquecida ou compartilhar uma mídia do WhatsApp Status no Instagram.

LeiaJá também

--> Brasileiros criam detector de fake news no WhatsApp