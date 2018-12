Mundo

Jornal distribui maconha para celebrar legalização

Michigan é o primeiro estado do Meio-Oeste americano a permitir o consumo recreativo da maconha

Um jornal da cidade de Lansing, no Estado americano de Michigan, distribuiu maconha grátis na manhã da quinta-feira (6) para celebrar a legalização do uso recreativo da erva na região. De acordo com informações do Lansing State Journal, o jornal City Pulse esgotou seu suprimento em uma hora. Pelo menos 28 pessoas aceitaram a oferta.

Cerca de 56% dos eleitores de Michigan disseram sim à maconha recreativa em novembro. O uso da droga oficialmente se tornou legal na quinta-feira após a certificação dos resultados das eleições. "Queríamos fazer algo para celebrar esta ocasião", disse o repórter do City Pulse, Kyle Kaminski.

Michigan é o primeiro estado do Meio-Oeste americano a permitir o consumo recreativo da maconha. O uso passou a ser legal para pessoas a partir de 21 anos. Além de usar, estão, também, autorizadas a cultivar e transitar com pequenas quantidades da erva.