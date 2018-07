Futebol

'Olé' nega torcida ao Brasil após resultado de enquete

O jornal fez uma pesquisa para saber para quem ia a torcida dos argentinos após a eliminação na Copa. A enquete viralizou no Brasil e a Seleção Brasileira ganhou com folga das outras opções

Com a eliminação da Argentina da Copa do Mundo Rússia 2018, o Diário Olé, tradicional jornal local, fez uma pesquisa para saber para qual Seleção iria a torcida dos 'hermanos'. Contudo, o que o veículo não esperava era que a enquete viralizasse no Brasil e fizesse com que a Seleção Brasileira ganhasse com folga das outras opções. A Canarinha chegou a ficar com 83% dos votos da pesquisa, derrubando equipes como Uruguai, Colômbia e França.

Depois que a pesquisa ganhou a internet, o Diário Olé publicou uma nota, nesta terça-feira (3), com o título "No Brasil querem que torcemos por eles". No texto, o jornal fez questão de esclarecer que não torceria pela Seleção Brasileira.

"Por isso no Olé lançamos uma enquete para ver por quem torceríamos após a eliminação de nossa seleção. Inicialmente havia ganhado Uruguai com boa margem (cerca de 35%) e mais atrás aparecia Colômbia com 15%. Porém, a votação viralizou no Brasil e a enquete se devastou, tendo uma vantagem considerável aos demais. Mas ainda estamos em tempo de mostrar que na Argentina não se torce para o Brasil", dizia parte da nota.